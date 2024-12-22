Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом
Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил восстановить контроль над Панамским каналом. С таким заявлением политик выступил на платформе Truth Social.
Республиканец назвал канал жизненно важным национальным активом страны. Он считает, что проход играет критическую роль для экономики и национальной безопасности США. По словам Трампа, более 70% всего транзита через канал идет либо в американские порты, либо из них.
Вину за потерю канала Трамп возложил на Джимми Картера, американского президента в 1977-1981 годах. Политик заявил, что «Картер глупо отдал [канал] за один доллар».
«Он был передан не для блага других, а лишь в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов», — пояснил Трамп.
Ежегодно по Панамскому каналу проходит до 14 000 судов. Этот водный путь обеспечивает 2,5% мировой морской торговли. Reuters отмечает, что неясно, каким образом Трамп будет пытаться восстановить контроль над каналом — международное право никаких возможностей для этого не предоставляет.
Ранее Трамп пригрозил входящим в БРИКС странам пошлинами при отказе от доллара, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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