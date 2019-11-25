Россияне понесли деньги в банки. Их завлекли «безопасным режимом»
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества объяснил в эфире НСН, почему жители России хранят деньги в банках и не готовы вкладывать их в более доходные активы.
200 тысяч рублей хранит в банке среднестатистический россиянин. Такие данные приводит РИА «Новости». При этом на счету москвича в среднем лежит 800 тысяч рублей, у жителя Северной столицы – 420 тысяч. Меньше всего денег на счетах жителей Чечни и Дагестана — 8,5 и 9,1 тысячи рублей на человека соответственно.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил в эфире НСН, почему жители России не готовы вкладывать деньги в более доходные активы, чем банковский депозит.
«Россияне очень утомлены обилием информации, которую они должны перерабатывать, чтобы принимать решения, - разбираться в ЖКХ, делать с детьми уроки, вникать в вопросы здравоохранения. В результате они оказываются демотивированы, чтобы осуществлять более сложную экономическую деятельность. Двигаться от депозитов к вложениям, которые могли бы обеспечить более высокий доход. Просто потому, что и так слишком много вопросов, в которые нужно вникать. А вероятность того, что, не вникнув, вы совершите ошибку, просто огромна. Поскольку многие совершали такие ошибки, встраиваясь в разные проекты вроде АО "МММ", общество получило горький опыт, который заставляет людей действовать в "безопасном режиме". А банковский депозит – это безопасный режим», - сказал эксперт.
По данным Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились почти 29,5 триллиона рублей сбережений населения. В 2015 году этот показатель составлял меньше 20 триллионов рублей, а в 2011 году – менее 10 триллионов.
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