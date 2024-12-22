Самолет рухнул на дома в популярном туристическом городе Бразилии
Небольшой самолет с 10 людьми на борту врезался в магазины в центре туристического города Грамаду на юге Бразилии. Об этом сообщает CNN.
По предварительным данным, выживших нет. Кроме того, еще 15 человек госпитализированы в местную больницу — большинство из них отравились дымом, вызванным пожаром, возникшим в результате крушения.
Власти сообщили, что самолет сначала врезался в трубу на здании, затем крылом задел второй этаж другого дома и рухнул на мебельный магазин. Разлетевшиеся обломки достали до ближайшей гостиницы.
Расположенный в горном регионе Грамаду является самым популярным туристическим направлением в Риу-Гранди-ду-Сул, который в начале этого года серьезно пострадал от беспрецедентных наводнений, унесших десятки жизней, разрушивших инфраструктуру и существенно подорвавших экономику штата, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru