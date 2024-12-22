Самолет рухнул на дома в популярном туристическом городе Бразилии

Небольшой самолет с 10 людьми на борту врезался в магазины в центре туристического города Грамаду на юге Бразилии. Об этом сообщает CNN.



По предварительным данным, выживших нет. Кроме того, еще 15 человек госпитализированы в местную больницу — большинство из них отравились дымом, вызванным пожаром, возникшим в результате крушения.