Писториус счел, что Германии следует готовиться противостоять «российской угрозе»
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии следует готовиться к противостоянию «российской угрозе». Об этом сообщает Die Welt.
Писториус считает, что речь идет о некой гибридной угрозе. По его мнению, Германия «находится под особенно пристальным вниманием» российского президента Владимира Путина.
«Игнорирование этой угрозы лишь увеличит ее масштаб», — добавил министр.
На вопрос, о том, соответствует ли нынешнее состояние вооруженных сил Германии необходимым требованиям, Писториус заявил, что страна находится «на правильном пути». При этом он признал, что сроки поставки танков Leopard в немецкую армию составляют до двух с половиной лет. Фрегатов и подводных лодок флоту придется ждать до восьми лет.
В феврале 2024 года немецкие власти составили 13-страничный теоретический план с прогнозом ситуации в случае гипотетического «нападения» России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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