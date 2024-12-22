Писториус счел, что Германии следует готовиться противостоять «российской угрозе»

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии следует готовиться к противостоянию «российской угрозе». Об этом сообщает Die Welt.

Писториус считает, что речь идет о некой гибридной угрозе. По его мнению, Германия «находится под особенно пристальным вниманием» российского президента Владимира Путина.

СМИ опубликовали теоретический «план нападения» России на Германию

«Игнорирование этой угрозы лишь увеличит ее масштаб», — добавил министр.

На вопрос, о том, соответствует ли нынешнее состояние вооруженных сил Германии необходимым требованиям, Писториус заявил, что страна находится «на правильном пути». При этом он признал, что сроки поставки танков Leopard в немецкую армию составляют до двух с половиной лет. Фрегатов и подводных лодок флоту придется ждать до восьми лет.

В феврале 2024 года немецкие власти составили 13-страничный теоретический план с прогнозом ситуации в случае гипотетического «нападения» России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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