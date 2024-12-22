Писториус счел, что Германии следует готовиться противостоять «российской угрозе»

«Игнорирование этой угрозы лишь увеличит ее масштаб», — добавил министр.



На вопрос, о том, соответствует ли нынешнее состояние вооруженных сил Германии необходимым требованиям, Писториус заявил, что страна находится «на правильном пути». При этом он признал, что сроки поставки танков Leopard в немецкую армию составляют до двух с половиной лет. Фрегатов и подводных лодок флоту придется ждать до восьми лет.



В феврале 2024 года немецкие власти составили 13-страничный теоретический план с прогнозом ситуации в случае гипотетического «нападения» России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

