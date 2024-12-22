Грузинский премьер пригрозил тюрьмой президенту Зурабишвили

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили в любом случае придется покинуть свой пост 29 декабря. Об этом, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, его процитировал телеканал Mtavari.

«Посмотрим, где Саломе Зурабишвили предпочтет жить, за решеткой или на …свободе Я уверен, что у нее [Саломе Зурабишвили] хватит мудрости не нарушать нормы Уголовного кодекса», — сказал Кобахидзе.

Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили

Премьер добавил, что «никто, возможно, и не захочет сажать 72-летнюю женщину в тюрьму», однако действия Зурабишвили могут поставить под удар ее сторонников.

Зурабишвили выбрали главой государства на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. Срок ее полномочий истекает в декабре 2024 года, однако политик заявила, что не покинет пост. Она не признала легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов.

Парламент Грузии при этом уже выбрал нового президента. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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