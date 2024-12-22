Грузинский премьер пригрозил тюрьмой президенту Зурабишвили
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили в любом случае придется покинуть свой пост 29 декабря. Об этом, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, его процитировал телеканал Mtavari.
«Посмотрим, где Саломе Зурабишвили предпочтет жить, за решеткой или на …свободе Я уверен, что у нее [Саломе Зурабишвили] хватит мудрости не нарушать нормы Уголовного кодекса», — сказал Кобахидзе.
Премьер добавил, что «никто, возможно, и не захочет сажать 72-летнюю женщину в тюрьму», однако действия Зурабишвили могут поставить под удар ее сторонников.
Зурабишвили выбрали главой государства на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. Срок ее полномочий истекает в декабре 2024 года, однако политик заявила, что не покинет пост. Она не признала легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов.
Парламент Грузии при этом уже выбрал нового президента. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 11 дельфинов погибли после крушения танкеров в Черном море
- Грузинский премьер пригрозил тюрьмой президенту Зурабишвили
- ЕС планирует санкции против новых секторов экономики России
- Албания запретит TikTok из-за убийства подростка
- Ракетный обстрел ВСУ повредил 17 объектов культурного наследия в Рыльске
- Кадыров рассказал о неудаче ВСУ в Запорожье
- СМИ: Австриец убил россиянина в Таиланде
- Трамп назначил продюсера своего шоу спецпосланником в Великобританию
- Силуанов: лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет
- Полицейские сбили один из беспилотников при атаке на Казань
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru