Грузинский премьер пригрозил тюрьмой президенту Зурабишвили

Премьер добавил, что «никто, возможно, и не захочет сажать 72-летнюю женщину в тюрьму», однако действия Зурабишвили могут поставить под удар ее сторонников.



Зурабишвили выбрали главой государства на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. Срок ее полномочий истекает в декабре 2024 года, однако политик заявила, что не покинет пост. Она не признала легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов.



Парламент Грузии при этом уже выбрал нового президента. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

