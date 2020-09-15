Экономист рассказал, ударит ли кредит Лукашенко по карману простых россиян

Российский кредит Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. В Кремле пояснили, что часть выделенных средств направят для рефинансирования прежних долгов.

Означает ли, что выделение кредита соседям ударит по карману российских налогоплательщиков? Об этом НСН спросила у научного руководителя Института проблем глобализации, экономиста Михаила Делягина.

«Российский налогоплательщик ничего не заплатит из своего кармана, потому что кредит, скорее всего, будет выделяться из неиспользуемого остатка средств на счетах федерального бюджета. На 1 сентября на счетах "валяется" 12,9 трлн рублей. Кредит в 1,5 млрд долларов – это копейки, и гражданам России эти деньги не достанутся. И за последние два месяца, когда экономика России агонизирует, было наращено примерно около триллиона рублей. К деньгам граждан России федеральный бюджет не имеет отношения, и к выплатам из него тоже», - отметил экономист.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявила, что предоставляемый кредит должен будет возвращать лично Лукашенко, а не белорусский народ.