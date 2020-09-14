Комплименты на полтора миллиарда. Путин и Лукашенко встретились в Сочи

Работу над конституционной реформой, начатую в Белоруссии после месяца антипрезидентских выступлений, он назвал «логичной и своевременной», не преминув добавить, что «опыт политической работы» Александра Лукашенко позволит Белоруссии «выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для дальнейшего развития».

Ответные слова благодарности Александра Лукашенко были адресованы и лично Путину – за то, что он поступил порядочно по отношению к ситуации в республике, и тем россиянам, кто поддержал белорусов «в это поствыборное время».

Рассказ о текущих событиях в республике был также по-восточному цветист. В будни, по словам Лукашенко, «страна живет обычной жизнью», а на выходные часть Минска освобождают, «чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части, но, главное - не переходить черту», предостерег Лукашенко, напомнив, что собеседнику тоже приходилось «эти линии чертить по Чечне», когда он стал, по выражению сочинского гостя, «уж совсем молодым президентом». И некстати добавил: «Не дай Бог, конечно, это в Белоруссии».

А потом сказал и вовсе удивительное: «Но пока эти красные линии никто не нарушал». Не объяснив, почему, раз это так, несколько тысяч белорусов получили дубинками и оказались за решеткой.