Комплименты на полтора миллиарда. Путин и Лукашенко встретились в Сочи
Открытая часть встречи президентов России и Белоруссии не дала ответа на вопрос о перспективах транзита власти в соседней стране
Долгожданная встреча президентов России и Белоруссии, состоявшаяся сегодня в Сочи, началась по-восточному медоточиво - со взаимных комплиментов и заверений в дружбе.
Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности, заявил Владимир Путин. В Москве рассматривают Белоруссию как ближайшего союзника, продолжил российский президент.
Работу над конституционной реформой, начатую в Белоруссии после месяца антипрезидентских выступлений, он назвал «логичной и своевременной», не преминув добавить, что «опыт политической работы» Александра Лукашенко позволит Белоруссии «выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для дальнейшего развития».
Ответные слова благодарности Александра Лукашенко были адресованы и лично Путину – за то, что он поступил порядочно по отношению к ситуации в республике, и тем россиянам, кто поддержал белорусов «в это поствыборное время».
Рассказ о текущих событиях в республике был также по-восточному цветист. В будни, по словам Лукашенко, «страна живет обычной жизнью», а на выходные часть Минска освобождают, «чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части, но, главное - не переходить черту», предостерег Лукашенко, напомнив, что собеседнику тоже приходилось «эти линии чертить по Чечне», когда он стал, по выражению сочинского гостя, «уж совсем молодым президентом». И некстати добавил: «Не дай Бог, конечно, это в Белоруссии».
А потом сказал и вовсе удивительное: «Но пока эти красные линии никто не нарушал». Не объяснив, почему, раз это так, несколько тысяч белорусов получили дубинками и оказались за решеткой.
Восточный след в политике по отношению к западному соседу виден и в истории с кредитом. Но только если тот же Китай, раздавая кредиты государствам-партнерам, впоследствии получает контроль над целыми сферами экономики этих стран, то рассчитывать на такой сценарий в российско-белорусских отношениях вряд ли приходится. Как, впрочем, и на возврат кредитов – с учетом нынешней экономической ситуации в республике. И, тем не менее, Путин заверил своего гостя, что Белоруссия получит госкредит на полтора миллиарда долларов. Единственное публично озвученное условие его предоставления – просьба принять меры для восстановления товарооборота между двумя странами к докоронакризисным показателям. Кому сейчас явно не до этого, так это Лукашенко.
Сожаление в связи со встречей президентов Путина и Лукашенко выразила в своем заявлении кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Обращаясь к российскому президенту, она указала на то, что Путин решил «вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом». По ее словам, все договоренности, которые могут быть достигнуты в Сочи, не будут иметь законной силы и «будут пересмотрены новой властью», говорится в заявлении Тихановской.
Политический опыт Тихановской исчисляется парой-тройкой месяцев. Против исчисляемого десятилетиями у нынешних сочинских собеседников. Однако нет никаких сомнений в том, что подавляющее большинство крупных игроков мировой политики займут именно ту позицию, которую озвучила недавняя домохозяйка.
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