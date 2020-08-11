ВВП России рухнул на 8,5%

ВВП России во втором квартале текущего года рухнул на 8,5%. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил Росстат.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение российского ВВП из-за карантинных ограничений на уровне 9,6%.

Как сообщает RT, ведомство уже в июне заметило улучшение экономических показателей. Однако в МЭР ожидают, что дальнейшее восстановление экономики будет идти «достаточно постепенно», в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
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