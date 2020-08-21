Экономист рассказал, когда Россия станет лидером по поставкам сыра, масла и мяса

С начала года нефтегазовые доходы составили меньше трети поступлений в российский бюджет, сообщается в докладе Счетной палаты. Зато экспорт российской сельхозпродукции вырос на 18 процентов в первом полугодии 2020 года и превысил 13 миллиардов долларов. Все это из-за европейской засухи. При этом считается, что Россия сможет выйти на первое место по экспорту зерновых уже в этом году.

Экономист Василий Колташов отметил в эфире НСН, что Россия уже движется к тому, чтобы стать лидером по поставкам сыра, масла и мяса.