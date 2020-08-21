Экономист рассказал, когда Россия станет лидером по поставкам сыра, масла и мяса
С начала года нефтегазовые доходы составили меньше трети поступлений в российский бюджет, сообщается в докладе Счетной палаты. Зато экспорт российской сельхозпродукции вырос на 18 процентов в первом полугодии 2020 года и превысил 13 миллиардов долларов. Все это из-за европейской засухи. При этом считается, что Россия сможет выйти на первое место по экспорту зерновых уже в этом году.
Экономист Василий Колташов отметил в эфире НСН, что Россия уже движется к тому, чтобы стать лидером по поставкам сыра, масла и мяса.
«В целом, агросектор в России развивается достаточно быстро. Мы можем ожидать такого же быстрого развития животноводства. Оно уже началось и недалеко то время, когда мы будет слышать о том, что Россия занимает лидирующие позиции по поставкам сыра, сливочного масла, не только мяса птицы, но и замороженной говядины, баранины и свинины», – сказал он.
Кроме того, Василий Колташов в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что в России требуется новый подход к оплате труда, благодаря которому получится избежать бюджетных нарушений. Их, к слову, согласно данным Счетной палаты, было зафиксировано на 50 миллиардов рублей только в этом году.
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