Колташов: туристический сектор должен получать серьезную господдержку

Василий Колташов: «Именно здесь было очень много скандальных случаев, когда люди считали и по минутам, и по секундам общение с больными коронавирусом. Делали все возможное, чтобы они не получили положенные деньги. В целом, в нашей стране существует серьезнейшая проблема под названием «злоупотребление среднего звена бюрократией». Точно так же, как в бизнесе существует проблема среднего звена менеджмента, который, как правило, коррумпируется очень быстро. И если не подвергается контролю сверху и снизу, то начинает присваивать себе денежные ресурсы. В данном случае есть та же проблема, только она застарелая, и решать ее нужно не только проверками, но и изменением самого подхода к оплате труда», – отметил в эфире НСН Василий Колташов.

