Колташов: туристический сектор должен получать серьезную господдержку

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Счётная палата проверит выплаты медикам за работу с COVID-19

Счётная палата в этом году провела 169 проверок и выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей. Кроме того, ведомство планирует провести несколько проверок, связанных с оценкой и анализом выплат врачам за работу с заболевшими коронавирусом.

Василий Колташов: «Именно здесь было очень много скандальных случаев, когда люди считали и по минутам, и по секундам общение с больными коронавирусом. Делали все возможное, чтобы они не получили положенные деньги. В целом, в нашей стране существует серьезнейшая проблема под названием «злоупотребление среднего звена бюрократией». Точно так же, как в бизнесе существует проблема среднего звена менеджмента, который, как правило, коррумпируется очень быстро. И если не подвергается контролю сверху и снизу, то начинает присваивать себе денежные ресурсы. В данном случае есть та же проблема, только она застарелая, и решать ее нужно не только проверками, но и изменением самого подхода к оплате труда», – отметил в эфире НСН Василий Колташов.

2

Для российских туристов придумали новую меру поддержки

В Госдуме предложили субсидировать авиаперелеты по стране раз в год для всех россиян.

Василий Колташов: «Это означает, что граждане России смогут путешествовать внутри страны, имея определенную финансовую льготу. На мой взгляд, эта мера является сейчас крайне необходимой и полезной. Хотя в этом году мы видим, что крымские курорты и Краснодарский край переполнены людьми. Нужно понимать, что ситуация с пандемией не будет перманентной и что российский туристический сектор должен получать серьезную государственную поддержку. И одна из этих форм поддержки – более экономные перелеты. И это та мера, которая необходима, которая должна будет работать, как мне видится, в качестве долговременной», – прокомментировал он для НСН.

3

Нефтегазовые доходы составили меньше трети поступлений в бюджет страны

С начала года нефтегазовые доходы составили меньше трети поступлений в российский бюджет, сообщается в докладе Счетной палаты.

Василий Колташов: «Зато экспорт российской сельхозпродукции вырос на 18 процентов в первом полугодии 2020 года и превысил 13 миллиардов долларов. Все это из-за европейской засухи. При этом считается, что Россия сможет выйти на первое место по экспорту зерновых уже в этом году. В целом, агросектор в России развивается достаточно быстро. Мы можем ожидать такого же быстрого развития животноводства. Оно уже началось, и недалеко то время, когда мы будет слышать о том, что Россия занимает лидирующие позиции по поставкам сыра, сливочного масла, не только мяса птицы, но и замороженной говядины, баранины и свинины», – рассказал в интервью НСН Василий Колташов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:Авторские НовостиЭкономикаВасилий Колташов
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