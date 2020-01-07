Экономист рассказал, как России избежать слоубализации

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН прокомментировал прогноз слоубализации экономики на 2020 год. Он заявил, что замедление экономического роста можно фиксировать значительно раньше – с 2008 года. Экономист также отметил главное противоречие экономики России, которое мешает ей развиваться.

«Я бы сказал, что мировая экономика с 2008 года не растет. Когда в 2008 году начался спад экономики, его остановили колоссальным объемом эмиссии. Механизм стимулирования экономики, стимулирования спроса через эмиссию больше не работает. По этой причине, пока не будет придуман новый механизм, не будут исправлены структурные диспропорции, прежде всего, несоответствие между реальными доходами домохозяйств и их расходами, никакого экономического роста не будет», - считает эксперт.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в интервью НСН пояснил, почему десятипроцентное повышение зарплат россиян, заявленное частными компаниями в 2020 году в России, для экономики - хорошо, а для граждан - не принципиально.

