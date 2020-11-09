Экономист рассказал, как Москва может помочь регионам
Доходами от налогов крупных компаний, расположенных в столице, нужно поделиться с регионами, заявил экономист на пресс-конференции НСН.
Счётная палата отметила у нескольких российских регионов серьёзные проблемы с госдолгом. Так, задолженность Мордовии составляет более 51 млрд рублей, долг Псковской области вырос до 17 млрд рублей, Ингушетия должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином о мерах по восстановлению платежеспособности. В связи с этим многие СМИ уже окрестили происходящее «банкротством».
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН рассказал, как российская столица может помочь экономике регионов.
«Нужно распределить. Это не прибыльные регионы, это регионы, где налоги уплачиваются. Это налог на доходы предприятий, и его и нужно распределить по всем регионам. Это в значительной мере и есть одно из преимуществ ликвидации федерализма. В Москве создают видимость, что денег не хватает, при этом тратят намного больше и нерационально. А в других регионах просто вообще нет денег именно потому, что крупные компании уплатили налоги в Москве. Нужно направлять доходы от московских налогов в разные регионы. Для этого нужна реформа», - сказал экономист.
Между тем, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы помимо Ингушетии наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств.
Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- В НКР подтвердили потерю города Шуши
- Эрдоган назвал Азербайджан «настоящим хозяином» Карабаха
- Путин подписал закон о Конституционном суде в рамках изменённой Конституции
- Медведев заявил о необходимости профилактики преступлений в армии
- Медведев заявил о росте «сетевого экстремизма» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru