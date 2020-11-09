Экономист рассказал, как Москва может помочь регионам

«Нужно распределить. Это не прибыльные регионы, это регионы, где налоги уплачиваются. Это налог на доходы предприятий, и его и нужно распределить по всем регионам. Это в значительной мере и есть одно из преимуществ ликвидации федерализма. В Москве создают видимость, что денег не хватает, при этом тратят намного больше и нерационально. А в других регионах просто вообще нет денег именно потому, что крупные компании уплатили налоги в Москве. Нужно направлять доходы от московских налогов в разные регионы. Для этого нужна реформа», - сказал экономист.

Между тем, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы помимо Ингушетии наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств.

Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.

