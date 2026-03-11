Маячит дефицит: К чему приведет мораторий на рост цен на жизненно важные лекарства
Сегодня на рентабельность производства лекарств влияет главным образом рост цен на компоненты, однако мораторий отпускных цен на жизненно важные лекарства приведет к их исчезновению, сказал НСН Сергей Шуляк.
Цены на лекарства необходимо регулировать, однако их искусственное сдерживание без учета инфляции может привести к дефициту препаратов. Об этом НСН заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Правительственная комиссия по законотворческой деятельности предложила доработать проект о моратории на увеличение отпускных цен на препараты из списка жизненно важных (ЖНВЛП), пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что пока законопроект не учитывает действующие регуляторные механизмы. Шуляк заявил, что сегодня ключевая задача — не искусственно сдерживать цены, а обеспечить население лекарствами.
«У нас есть четко определенный механизм по регистрации предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства. Непонятно, зачем нужен мораторий. Задача ФАС и Минздрава — в соответствии с законодательством регулировать и перерегистрировать цены, есть механизм перерегистрации цен, который должен препятствовать возникновению дефектуры, то есть отсутствия препаратов. В Минздраве и в ФАС работают профессионалы, они понимают, что искусственное сдерживание, не учитывающее инфляционные факторы, может привести к дефектуре. Основная задача — это обеспечение пациентов лекарствами, а не искусственное сдерживание цен. Цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, растут сильнее, в пределах общероссийской инфляции. Отмечу, что механизм перерегистрации цен достаточно сложный, ее надо обосновать», — сказал Шуляк.
Собеседник НСН отметил, что на рентабельность производства главным образом влияет рост стоимости компонентов.
«Рост стоимости компонентов — главный фактор, который влияет на рентабельность производства. Не секрет, что львиная доля интермедиатов, инертных веществ, веществ для синтеза поставляются из-за рубежа. Россия самостоятельно обеспечивает себя субстанциями чуть более, чем на 20%, причем даже для их производства требуются зарубежные компоненты. Существует не только рублевая, но и долларовая инфляция, поэтому даже при стабильном рубле растет стоимость не только компонентов для лекарств, но и других товаров. Оказывают влияние и логистические издержки», — добавил эксперт.
В заключение Шуляк указал на то, что некоторые препараты до сих пор не удалось полностью заместить — к ним, в частности, относятся инновационные лекарства.
«Есть инновационные препараты, которые нельзя замещать. Россия соблюдает патентные права. Принудительные лицензии выдаются только на препараты, которые не поставляются на территорию России», — подытожил он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения почтовой связи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
