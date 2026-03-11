Цены на лекарства необходимо регулировать, однако их искусственное сдерживание без учета инфляции может привести к дефициту препаратов. Об этом НСН заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности предложила доработать проект о моратории на увеличение отпускных цен на препараты из списка жизненно важных (ЖНВЛП), пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что пока законопроект не учитывает действующие регуляторные механизмы. Шуляк заявил, что сегодня ключевая задача — не искусственно сдерживать цены, а обеспечить население лекарствами.

«У нас есть четко определенный механизм по регистрации предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства. Непонятно, зачем нужен мораторий. Задача ФАС и Минздрава — в соответствии с законодательством регулировать и перерегистрировать цены, есть механизм перерегистрации цен, который должен препятствовать возникновению дефектуры, то есть отсутствия препаратов. В Минздраве и в ФАС работают профессионалы, они понимают, что искусственное сдерживание, не учитывающее инфляционные факторы, может привести к дефектуре. Основная задача — это обеспечение пациентов лекарствами, а не искусственное сдерживание цен. Цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, растут сильнее, в пределах общероссийской инфляции. Отмечу, что механизм перерегистрации цен достаточно сложный, ее надо обосновать», — сказал Шуляк.