Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном
11 марта 202617:27
Военная операция против Ирана скоро завершится. Об этом изданию Axios заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, это связано с тем, что на территории Ирана «практически не осталось целей для ударов».
«Это закончится, когда я захочу, чтобы это закончилось», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп призвал Иран немедленно убрать мины из Ормузского пролива, иначе военные последствия для страны «будут на уровне, которого никогда прежде не было», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
