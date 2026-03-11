Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

Военная операция против Ирана скоро завершится. Об этом изданию Axios заявил президент США Дональд Трамп.

США и Иран могут пойти на деэскалацию конфликта на фоне жесткой риторики

По его словам, это связано с тем, что на территории Ирана «практически не осталось целей для ударов».

«Это закончится, когда я захочу, чтобы это закончилось», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп призвал Иран немедленно убрать мины из Ормузского пролива, иначе военные последствия для страны «будут на уровне, которого никогда прежде не было», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

