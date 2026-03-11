Автозавод «Москвич» закрыл проект «Москвич 5»

Менеджер по продукту и потребительским свойствам предприятия Светлана Новицкая рассказали изданию, что это связано с тем, что потребительские свойства модели «не соответствовали нашим ожиданиям».

«Мы протестировали модель, поняли, что это не совсем то, что мы хотели бы предложить», - отметила она.

Новицкая добавила, что машины «Москвич 5» имеют необходимые сертификаты, поэтому вместо утилизации их можно выпустить на вторичный рынок.

Ранее Автозавод «Москвич» представил на форуме «Российский промышленник» кроссовер «Москвич 8», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

