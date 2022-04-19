Экономист прокомментировал подготовку исков России по возврату международных резервов

Экономист, доцент РАНХиГС Александр Абрамов заявил, что заморозка золотовалютных резервов для России имеет две опасные стороны, пишут «Известия».

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По его словам, ему непонятна дальнейшая судьба этих резервов, так как их «могут административно направить, например на восстановление экономики Украины».

Коомментируя информацию о том, что российские власти готовят иски для возврата международных резервов, он также отметил, что из-за сложившейся ситуации России приходится «жить за счёт текущих валютных поступлений, которые довольно волатильны».

«Я с осторожностью отношусь к победе исков. Но это лучше, чем сидеть сложа руки, потому что это значимо для России», — заключил Абрамов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен оспаривать заморозку золотовалютных резервов и готовит необходимые судебные иски.

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ФОТО: pixabay.com
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