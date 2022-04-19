Экономист прокомментировал подготовку исков России по возврату международных резервов
Экономист, доцент РАНХиГС Александр Абрамов заявил, что заморозка золотовалютных резервов для России имеет две опасные стороны, пишут «Известия».
По его словам, ему непонятна дальнейшая судьба этих резервов, так как их «могут административно направить, например на восстановление экономики Украины».
Коомментируя информацию о том, что российские власти готовят иски для возврата международных резервов, он также отметил, что из-за сложившейся ситуации России приходится «жить за счёт текущих валютных поступлений, которые довольно волатильны».
«Я с осторожностью отношусь к победе исков. Но это лучше, чем сидеть сложа руки, потому что это значимо для России», — заключил Абрамов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен оспаривать заморозку золотовалютных резервов и готовит необходимые судебные иски.
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