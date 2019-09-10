Лишние резервы. Снижение чистого госдолга России должно помочь росту ВВП

«Дело не в том чтобы это оборудование только покупалось, а в том, чтобы восстановить собственное машиностроение. Это одна из самых сложных задач российской экономики. Вот для чего по большому счету нужны резервы. Потому что все остальное, для оживления внутреннего потребления, в большей мере требует рублевых вливаний, хороших ставок оплаты труда в школах, садах, здравоохранении. Золотовалютные резервы необходимы – они демонстрируют финансовое здоровье государства и устойчивость экономической системы в целом. Но это не отменяет того, что у нас сегодня серьезнейший дефицит государственных мер в сфере повышения потребительского спроса, в сфере организации и удовлетворения этого спроса. Считается, что рынок сам все это сделает, а он делает только на 2% ВВП, а порой и значительно меньше. Сам по себе рынок не способен [на больший рост]. А министры, они и не стараются», - отметил собеседник НСН.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества убежден, что ставку необходимо делать на повышение потребительского спроса через социально полезный труд.

«Нужно все контрреформировать, чтобы люди получали не формальную зарплату, а настоящую. По официальным отчетам там все утопают в деньгах. А в реальности как получали люди маленькие деньги, так и получают, как трудились на 1,5 – 2 ставки, так и трудятся. Это безумие чистой воды! Нужно создавать эти ставки, сокращать классы, ликвидируя эти полуторные и двойные ставки. Чтобы создавать таким способом потребителей, но потребителей не бездельников, а труд, которых является общественно полезным и будет приносить плюс экономике. С автоматизацией нарастают разговоры, что россиянам нужно переучиваться. Но где, у кого, когда, по каким схемам будут учиться? А что будет с теми, кто сейчас учится? А учат сейчас так – ваши родители делают домашнее задание, значит, вы учитесь, а если нет, то значит учителю некогда. Вся эта порочная система с одной стороны создает плохого работника, а с другой делает плохого потребителя из того, кто его должен обучать», - заключил Василий Колташов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов в пресс-центре НСН рассказал, что в парламенте осуждают политику правительства, которая не ведёт к росту доходов россиян.



