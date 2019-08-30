В Госдуме осудили политику правительства, снижающую доходы россиян

«Мы, безусловно, осуждаем политику правительства, которая выводит на снижение и, по сути, не обеспечивает рост доходов. Снижение доходов было предопределено. НДС подняли на 2% — безусловно, это влияет на доходы. Где-то 600 миллиардов рублей ежегодно дополнительно набирается в налоговую систему. Это же платит конечный потребитель. Налог на имущество, акцизы на табак существенно растут, и будут расти, дальше — акцизы на вино, на бензин. Не говоря уже о системе “Платон”, курортных сборах, росте тарифов ЖКХ. Правительство как-то принимает решения, чтобы нивелировать это — ипотечные каникулы, помощь многодетным семьям и так далее. Но всё это доводит до потребителя примерно 200-250 миллиардов рублей, а только повышение НДС забрало 600 миллиардов. В итоге получается, что в бюджете профицит 1,9 триллиона рублей, как будто мы не знаем, куда эти деньги девать. Хотя такое плохое положение на потребительском рынке», — рассказал депутат.

Напомним, ранее Минэкономразвития ухудшило свои прогнозы на 2020 год и предсказало россиянам падение роста доходов в 10 раз. Эксперты министерства предсказали также резкое замедление потребительского спроса и снижение ожидаемого роста ВВП. Глава государства потребовал от кабмина найти решение для устойчивого и динамичного роста.

