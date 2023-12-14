Экономист Прикладова допустила, что турецкие яйца будут стоить ₽90 в России
Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова предположила, что яйца из Турции на российских прилавках будут стоить 90 рублей, пишет «Газета.Ru».
Экономист отметила, что сейчас заграничные поставки яиц в РФ ведутся только из Белоруссии. Турция станет новым направлением.
По словам Прикладовой, в Турции яйца стоят порядка 66 рублей за десяток С1. Таким образом, предполагает эксперт, планируемая стоимость поставок яиц в Москву будет порядка 84 рублей за десяток, к чему нужно прибавлять наценку розницы.
Ранее Росстат сообщил о том, что в ноябре куриные яйца подорожали на 15%, отмечает RT. Однако в ближайшие месяцы Минсельхоз ожидает стабилизацию цен в связи с импортными поставками из Азербайджана и Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru