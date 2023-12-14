Экономист Прикладова допустила, что турецкие яйца будут стоить ₽90 в России

Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова предположила, что яйца из Турции на российских прилавках будут стоить 90 рублей, пишет «Газета.Ru».

Минсельхоз: Цены на яйца стабилизируются в ближайший месяц благодаря импорту

Экономист отметила, что сейчас заграничные поставки яиц в РФ ведутся только из Белоруссии. Турция станет новым направлением.

По словам Прикладовой, в Турции яйца стоят порядка 66 рублей за десяток С1. Таким образом, предполагает эксперт, планируемая стоимость поставок яиц в Москву будет порядка 84 рублей за десяток, к чему нужно прибавлять наценку розницы.

Ранее Росстат сообщил о том, что в ноябре куриные яйца подорожали на 15%, отмечает RT. Однако в ближайшие месяцы Минсельхоз ожидает стабилизацию цен в связи с импортными поставками из Азербайджана и Турции.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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