Росстат сообщил о подорожании куриных яиц в ноябре на 15%

По данным ведомства, в последний осенний месяц продукты питания подорожали на 1,74% в месячном и на 7,82% в годовом выражении. Больше других прибавили в цене куриные яйца.

«В ноябре яйца куриные в 18 субъектах ... подорожали на 1-10 процента, в 46 субъектах — на 10,1-20 процентов, в 21 субъекте — на 20,1-28,6 процента», — подчеркнули в Росстате.

При этом подешевел только сахар-песок, его стоимость снизилась на 2,83%.

Отмечается, что рост цен на продукты в годовом выражении в ноябре ускорился до 7,21%. Непродовольственные подорожали на 0,53% по сравнению с октябрем и на 5,58% по сравнению с ноябрем 2022 года.

