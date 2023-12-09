Росстат сообщил о подорожании куриных яиц в ноябре на 15%
Куриные яйца в ноябре подорожали на 15,07%, в целом продовольственная инфляция за месяц составила 1,55%. Об этом сообщает Росстат.
По данным ведомства, в последний осенний месяц продукты питания подорожали на 1,74% в месячном и на 7,82% в годовом выражении. Больше других прибавили в цене куриные яйца.
«В ноябре яйца куриные в 18 субъектах ... подорожали на 1-10 процента, в 46 субъектах — на 10,1-20 процентов, в 21 субъекте — на 20,1-28,6 процента», — подчеркнули в Росстате.
При этом подешевел только сахар-песок, его стоимость снизилась на 2,83%.
Отмечается, что рост цен на продукты в годовом выражении в ноябре ускорился до 7,21%. Непродовольственные подорожали на 0,53% по сравнению с октябрем и на 5,58% по сравнению с ноябрем 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru