Львова-Белова заявила о сокращении числа детей в приютах

Одномоментное нахождение детей детей в приютах и в детских домах за 10 месяцев снизилось на 10,2%. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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На встрече с главой государства Владимиром Путиным она указала, что по данным на 1 июля 2024 года это был 60 061 ребёнок, а 1 апреля 2025 года уже 53 900 детей.

«Только при нашем личном ещё участии более семи тысяч детей вернулись в кровные семьи», - заключила детский омбудсмен.

Ранее в Минсоцразвития Подмосковья заявили, что с начала 2025 года в области семью обрели более 600 детей-сирот, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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