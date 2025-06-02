Львова-Белова заявила о сокращении числа детей в приютах

На встрече с главой государства Владимиром Путиным она указала, что по данным на 1 июля 2024 года это был 60 061 ребёнок, а 1 апреля 2025 года уже 53 900 детей.

«Только при нашем личном ещё участии более семи тысяч детей вернулись в кровные семьи», - заключила детский омбудсмен.

Ранее в Минсоцразвития Подмосковья заявили, что с начала 2025 года в области семью обрели более 600 детей-сирот, сообщает RT.

