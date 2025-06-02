Львова-Белова заявила о сокращении числа детей в приютах
Одномоментное нахождение детей детей в приютах и в детских домах за 10 месяцев снизилось на 10,2%. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
На встрече с главой государства Владимиром Путиным она указала, что по данным на 1 июля 2024 года это был 60 061 ребёнок, а 1 апреля 2025 года уже 53 900 детей.
«Только при нашем личном ещё участии более семи тысяч детей вернулись в кровные семьи», - заключила детский омбудсмен.
Ранее в Минсоцразвития Подмосковья заявили, что с начала 2025 года в области семью обрели более 600 детей-сирот, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Львова-Белова: В детских домах и приютах 25% детей находятся необоснованно
- Стармер: Оборонная стратегия Лондона переходит к состоянию «Готовность к войне»
- Львова-Белова заявила о сокращении числа детей в приютах
- Обрушившийся в Курской области железнодорожный путепровод будет восстановлен
- Интернет в пассажирских самолетах в РФ может появиться в 2027-2028 годах
- Компания Fplus представила прототип российской игровой консоли
- Премьера песни Шамана для «Интервидения» состоится 7 июня
- Минобороны: Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 дронов
- Книга рекордов Гиннесса назвала концерт Леди Гаги рекордным по посещаемости
- Хинштейн: После атаки БПЛА в Курске повреждены 13 частных домов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru