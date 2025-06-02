Обрушившийся в Курской области железнодорожный путепровод будет восстановлен

Обрушившийся в Курской области железнодорожный путепровод на перегоне Остапово – Михайловский Рудник будет восстановлен. Об этом заявили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД)

В МЖД подтвердили повреждение пути на перегоне Унеча — Жеча в Брянской области

Отмечается, что на время проведения работ движение грузовых поездов будет организовано по альтернативному маршруту. Это позволит сохранить объёмы перевозок.

В МЖД добавили, что расчистка участка, где произошло обрушение, завершено. Было убрано более 100 тонн повреждённых железобетонных и металлических конструкций.

Ранее Следственный комитет РФ квалифицировал инциденты вблизи ж/д, произошедшие в Брянской и Курской областях, как теракты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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