Стармер: Оборонная стратегия Лондона переходит к состоянию «Готовность к войне»

Оборонная стратегия Великобритании переходит к состоянию «Готовность к войне». Об этом на пресс-конференции в Глазго заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

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По его словам, Великобритания намерена обеспечивать мир «через убедительную демонстрацию силы».

«Когда нам угрожают государства с современными армиями, наиболее эффективный способ сдерживания — демонстрировать нашу полную готовность», — указал глава британского кабмина.

Ранее Стармер заявил, что в Великобритании планируется построить не менее шести заводов для производства боеприпасов, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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