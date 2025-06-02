Стармер: Оборонная стратегия Лондона переходит к состоянию «Готовность к войне»
Оборонная стратегия Великобритании переходит к состоянию «Готовность к войне». Об этом на пресс-конференции в Глазго заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
По его словам, Великобритания намерена обеспечивать мир «через убедительную демонстрацию силы».
«Когда нам угрожают государства с современными армиями, наиболее эффективный способ сдерживания — демонстрировать нашу полную готовность», — указал глава британского кабмина.
Ранее Стармер заявил, что в Великобритании планируется построить не менее шести заводов для производства боеприпасов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru