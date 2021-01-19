Глава «Газпрома» пообещал Путину полностью газифицировать Россию к 2030 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране снизились темпы газификации, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, российский лидер отметил, что у граждан очень много вопросов, которые, в том числе, касаются планов развития газификации России.



Миллер ответил, что к концу 2025 года сетевая газификация будет «полностью завершена в 35 регионах России», то есть составит 90,1% от технически возможной.

«К 2030 году на 100% будет завершена технически возможная газификация в нашей стране», - добавил глава «Газпрома».



Кроме того, Миллер отметил, что за счёт высоких объёмов добычи газа, компания способна полностью обеспечить спрос на голубое топливо как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН рассказал, что в России цены на бензин, газ и электроэнергию одни из самых высоких в мире.

