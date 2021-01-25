Эксперты рассказали о валютах для вложений в 2021 году

В текущем году выгодные инвестиции можно сделать в покупку евро и юаней. При этом доллар и британский фунт не принесут существенного дохода, считают опрошенные РИА «Новости» эксперты.

Управляющий директор НРА Сергей Гришулин ожидает, что ФРС США в 2021 году будет реализовывать политику «слабого доллара», поэтому вложения в эту валюту будут менее эффективными, чем в евро. Он также отметил, что курс китайского юаня укрепляется по отношению к евро и доллару.