Эксперты рассказали о валютах для вложений в 2021 году

В текущем году выгодные инвестиции можно сделать в покупку евро и юаней. При этом доллар и британский фунт не принесут существенного дохода, считают опрошенные РИА «Новости» эксперты.

Управляющий директор НРА Сергей Гришулин ожидает, что ФРС США в 2021 году будет реализовывать политику «слабого доллара», поэтому вложения в эту валюту будут менее эффективными, чем в евро. Он также отметил, что курс китайского юаня укрепляется по отношению к евро и доллару.

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Еще один собеседник издания порекомендовал обратить внимание на валюты развивающихся стран – мексиканский песо и бразильский реал, а также вложиться в «сырьевые валюты» – такие как австралийский и канадский доллар. Он подчеркнул, что торговля акциями и облигациями в иностранных валютах может принести существенно большую прибыль, чем обычная торговля на валютных рынках.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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