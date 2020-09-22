Куда прятать миллионы? США знают все о переводах Дерипаски и Ротенбергов

Служба по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником.



В понедельник СМИ уже сообщали об этих документах FinCEN со ссылкой на международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран. В поле зрения американского ведомства в 1999-2017 годах из-за подозрений в сомнительных транзакциях, проведённых в американских банках, оказались предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев.

В публикации данных о транзакциях российских бизнесменов заслуженный экономист РФ действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров увидел усиление тех процессов, которые сейчас разворачиваются в Европе в связи с делом Навального.

«С одной стороны – это политическая акция против нашего бизнеса, а с другой – это продолжающиеся попытки сделать финансовые потоки в мире более прозрачными», - сказал он в эфире НСН. Он также полагает, что эти действия направлены на усиление контроля за российским бизнесом, а также продолжение политики по изоляции России экономическими методами, которая идет с 2014 года.