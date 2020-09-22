Куда прятать миллионы? США знают все о переводах Дерипаски и Ротенбергов
Финансовая разведка США контролирует денежные переводы даже между долларовыми счетами в российских банках, в сфере ее интересов оказались крупнейшие бизнесмены из России.
Служба по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником.
В понедельник СМИ уже сообщали об этих документах FinCEN со ссылкой на международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран. В поле зрения американского ведомства в 1999-2017 годах из-за подозрений в сомнительных транзакциях, проведённых в американских банках, оказались предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев.
В публикации данных о транзакциях российских бизнесменов заслуженный экономист РФ действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров увидел усиление тех процессов, которые сейчас разворачиваются в Европе в связи с делом Навального.
«С одной стороны – это политическая акция против нашего бизнеса, а с другой – это продолжающиеся попытки сделать финансовые потоки в мире более прозрачными», - сказал он в эфире НСН. Он также полагает, что эти действия направлены на усиление контроля за российским бизнесом, а также продолжение политики по изоляции России экономическими методами, которая идет с 2014 года.
Профессор финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в эфире НСН высказал мнение, что утечка такой информации спустя несколько лет - скорее не экономический, а политический вопрос.
«Эта информация появилась неслучайно, так как именно сейчас разгорается истерия по поводу новых санкций в отношении России. Кому было выгодно обнародовать эту информацию? Тем, кто хочет нагнетания этой ситуации», - сказал Хейфец.
Он считает, некие угрозы для фигурантов этих публикаций все же присутствуют, так как в мире действуют законы по борьбе с отмыванием денег, и их могут применить.
Как сообщал РБК, Аркадий Ротенберг через своего представителя назвал данные в публикации о сомнительных транзакциях бредом. Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Врач сообщила, что коронавирус ослабнет к лету 2021 года
- Скончался переводчик «Улисса» Сергей Хоружий
- «Не слышат»: Зюганов рассказал о тщетных попытках убедить Путина
- В Петербурге в реке найдет мешок с человеческими останками
- Жириновский сообщил, когда США исчезнут как государство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru