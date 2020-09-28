«Не катастрофа»: Экономисты о том, почему власти не спасают рубль

Курс доллара достиг почти 79 рублей, евро поднимался почти до 92 рублей, следует из данных на сайте ММВБ. Фундаментальными причинами очередного ослабления рубля называют падение цен на нефть из опасений, связанных с угрозой второй волны пандемии коронавируса. Участники рынка не без оснований полагают, что такое развитие событий повлечет за собой возвращение масштабных ограничений, а они, в свою очередь, приведут к резкому снижению потребления топлива.

Тем не менее, экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс нацвалюты упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.

«Пока ничего катастрофического не происходит. Главное для граждан – это цена в магазинах. Она будет меняться, если рубль будет и дальше серьезно падать. Пока цены в рублях держатся прилично. Поэтому текущее ослабление не опасно, но если это будет продолжаться такими же темпами, то скажется на макроэкономических показателях, в частности, на инфляции», - отметил эксперт.