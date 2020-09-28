«Не катастрофа»: Экономисты о том, почему власти не спасают рубль
Падение рубля пока не катастрофическое, заявил НСН обозреватель Александр Кареевский, а экономист Михаил Хазин назвал девальвацию типовой политикой ЦБ и Минфина в условиях бюджетного дефицита.
Курс доллара достиг почти 79 рублей, евро поднимался почти до 92 рублей, следует из данных на сайте ММВБ. Фундаментальными причинами очередного ослабления рубля называют падение цен на нефть из опасений, связанных с угрозой второй волны пандемии коронавируса. Участники рынка не без оснований полагают, что такое развитие событий повлечет за собой возвращение масштабных ограничений, а они, в свою очередь, приведут к резкому снижению потребления топлива.
Тем не менее, экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс нацвалюты упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.
«Пока ничего катастрофического не происходит. Главное для граждан – это цена в магазинах. Она будет меняться, если рубль будет и дальше серьезно падать. Пока цены в рублях держатся прилично. Поэтому текущее ослабление не опасно, но если это будет продолжаться такими же темпами, то скажется на макроэкономических показателях, в частности, на инфляции», - отметил эксперт.
Он напомнил, что тренд на ослабление рубля уже идет три месяца, но никто точно не скажет, когда он закончится. По его словам, пока все факторы указывают на дальнейшее ослабление нацвалюты.
В свою очередь, экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что только Центробанк знает, как долго будет падать рубль.
«Девальвация - это типовая политика Минфина и Центробанка в условиях дефицита бюджета. Проблема только в том, что в нынешних условиях девальвация рубля была бы равносильна снижению уровня жизни населения, что, как сами понимаете, не идет на пользу правительству», - сказал он.
Хазин добавил, что российские власти пока не поддерживают курс рубля, так как их главной целью является пополнение бюджета, а интересы граждан, по мнению экономиста, правительство не волнуют.
В минувшую пятницу экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта провалилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет.
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