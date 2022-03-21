Экономист предрек массовый отказ от ценных бумаг США и доллара
Экономист Егор Клопенко предрек политический дефолт Соединенных Штатов и массовый отказ от доллара. Об этом он заявил в разговоре с агентством «Прайм».
По его словам, блокировка на Западе резервов России на 300 млрд долларов является беспрецедентным поступком, который означает «политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран».
Экономист отметил, что подобная ситуация не может устраивать крупных держателей ценных американских бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. Он подчеркнул, что 2022 год будет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте Соединенных Штатов.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что экономическое руководство страны недальновидно хранило деньги в зарубежных счетах, поэтому их попросту украли. По его словам, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Минфина Антон Силуанов, вопреки предупреждениям, хранили международные резервы страны в «карманах врагов России».
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