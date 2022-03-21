Экономист предрек массовый отказ от ценных бумаг США и доллара

По его словам, блокировка на Западе резервов России на 300 млрд долларов является беспрецедентным поступком, который означает «политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран».

Экономист отметил, что подобная ситуация не может устраивать крупных держателей ценных американских бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. Он подчеркнул, что 2022 год будет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте Соединенных Штатов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что экономическое руководство страны недальновидно хранило деньги в зарубежных счетах, поэтому их попросту украли. По его словам, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Минфина Антон Силуанов, вопреки предупреждениям, хранили международные резервы страны в «карманах врагов России».

