Экономист: предела у роста цен нет

Цены на базовый набор продуктов растут быстрее, потому что люди будут покупать их в любом случае. Об этом на пресс-конференции НСН заявил экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, д.э.н. Леонид Холод.

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«В бедных регионах у людей есть деньги для покупки базового набора продуктов, мясо, как правило, там покупают редко. Поэтому и цены на хлеб, масло, сахар растут быстрее, потому что как бы их не повысили, но не до запредельного уровня, люди все равно их будут покупать. И, к сожалению, цены на базовый набор продуктов растут быстрее. У меня есть апокалиптичный прогноз: предела росту цен нет…», - заметил Леонид Холод.

Ранее на пресс-конференции НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров назвал Россию страной низких зарплат.

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ФОТО: РИА Новости
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