Экономист: предела у роста цен нет

«В бедных регионах у людей есть деньги для покупки базового набора продуктов, мясо, как правило, там покупают редко. Поэтому и цены на хлеб, масло, сахар растут быстрее, потому что как бы их не повысили, но не до запредельного уровня, люди все равно их будут покупать. И, к сожалению, цены на базовый набор продуктов растут быстрее. У меня есть апокалиптичный прогноз: предела росту цен нет…», - заметил Леонид Холод.

Ранее на пресс-конференции НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров назвал Россию страной низких зарплат.

