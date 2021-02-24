Госдума: Россия - страна низких зарплат

Россия обречена на низкие зарплаты, пока не изменится статус страны с развивающейся на статус лидера. Об этом сообщил на пресс-конференции НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

«Зарплаты не растут, цены растут, и мы страна – развивающаяся, мы – страна – низких зарплат. Любой россиянин за ту же работу в Германии получал бы в 4-5 раз больше, будь то журналист, нянечка в детском саду. Мы кормим другие страны за счет статуса вспомогательной провинции. Нам другие страны указывают, что и как делать», - отметил в интервью НСН Евгений Федоров.

Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, д.э.н. Леонид Холод на пресс-конференции НСН заявил, что сельское хозяйство – перспективная область для вложения средств, но для инвесторов нужно создать благоприятные условия.

