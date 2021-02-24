Сельское хозяйство назвали перспективной отраслью для инвестиций

Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, д.э.н. Леонид Холод на пресс-конференции НСН заявил, что сельское хозяйство – перспективная область для вложения средств, но для инвесторов нужно создать благоприятные условия.

«Сельское хозяйство не самая глухая отрасль для инвестиций. Благодаря поддержке, мы полностью закрыли свиноводство собственными силами, хорошо развивается растениеводство. Человек нуждается в воздухе, воде и еде. И если преодолеть ступор, что сельское хозяйство это непонятно что, и непонятно где, и непонятно, куда инвестировать, то можно увидеть, что туда деньги идут», - отметил Леонид Холод.

Ранее на пресс-конференции НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил, что рост курса доллара и удешевление рубля стали основными причинами повышения цен на продукты.

