Зачем нужен цифровой рубль? Экономист усомнился в компетентности Центробанка

Центробанк планирует ввести в обращение дополнительную форму национальной валюты — цифровой рубль. Цифровая валюта будет равноценна обычным рублям, а каждая цифровая «единица» будет иметь свой уникальный код. Планируется, что новой валютой можно будет расплатиться как в онлайн-режиме, так и офлайн.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил в эфире НСН, что вводить только цифровой рубль вместо целой экосистемы бессмысленно.