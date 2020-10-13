Зачем нужен цифровой рубль? Экономист усомнился в компетентности Центробанка

Эксперт в эфире НСН оценил возможность введения в России цифрового рубля.

Центробанк планирует ввести в обращение дополнительную форму национальной валюты — цифровой рубль. Цифровая валюта будет равноценна обычным рублям, а каждая цифровая «единица» будет иметь свой уникальный код. Планируется, что новой валютой можно будет расплатиться как в онлайн-режиме, так и офлайн.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил в эфире НСН, что вводить только цифровой рубль вместо целой экосистемы бессмысленно.

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«Цифровой рубль – это экосистема. Посмотрите, что делается в Китае: она охватывает все стороны жизни, она интегрируется с криптоэкономикой, с массконтрактами, взаимодействует с другими платежными системами», - перечислил специалист.

По его мнению, Центробанк не понимает это до конца либо в силу некомпетентности, либо потому что ему это не нужно.

Ранее экономист Михаил Хазин в эфире НСН констатировал в России экономический спад. Он не увидел предпосылок, что кризис закончится.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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