Будет больше бедняков. Экономист дал прогноз будущего России
Эксперт назвал в эфире НСН два решения, которые могут изменить к лучшему экономическое положение страны.
Почти 20 миллионов человек в России относятся к категории бедных, что составляет 13,5% от населения страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Министр отметил, что пик безработицы пришелся на сентябрь.
В свою очередь, экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил мнение, что количество бедных больше, и эта цифра будет расти.
«В стране экономический спад, и нет никаких оснований считать, что он закончится. Экономическая политика уже восемь лет ведет к непрерывному спаду», - отметил он.
По его словам, первым делом нужно отказаться от либеральной экономической политики.
«Но пока у нас сидят Набиуллина и Силуанов – это невозможно. Прежде всего, нужно делать рубль инвестиционной валютой. Сегодня это запрещено. Иностранные инвестиции запрещены санкциями, а внутренние – Центробанком. А нет инвестиций – нет экономического роста», - подытожил экономист.
Ранее СМИ писали, что Минэкономразвития России, которое возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, может быть ликвидировано. По их оценкам, работа ведомства вызывала большие вопросы, которые только усугубились пандемией и кризисом.
В свою очередь, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН высказал мнение, что претензии экспертов адресованы лично Решетникову. Он отметил, что в нынешнем правительстве Решетников - один из самых уязвимых министров.
Между тем, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пандемия и следующий за ней кризис ударили по экономике страны сильнее, чем ожидало Минэкономразвития (3,9% ВВП). Минфин считает, что в текущем году ВВП упадет на уровне 4-5%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- В Роспотребнадзоре дали прогноз по показателям заражения COVID-19
- Столичные власти объяснили зелёную жидкость в Москве-реке
- Число погибших в результате стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех
- Губернатор Орловской области заразился коронавирусом
- Пашинян заявил, что в Карабахе перемирия нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru