Будет больше бедняков. Экономист дал прогноз будущего России

Почти 20 миллионов человек в России относятся к категории бедных, что составляет 13,5% от населения страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Министр отметил, что пик безработицы пришелся на сентябрь.

В свою очередь, экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил мнение, что количество бедных больше, и эта цифра будет расти.

«В стране экономический спад, и нет никаких оснований считать, что он закончится. Экономическая политика уже восемь лет ведет к непрерывному спаду», - отметил он.