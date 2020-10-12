Пандемия усилила неравенство между крупными и мелкими банками

Пандемия коронавируса и последовавший за ней кризис позволили крупным банкам укрепить свои позиции и повысить эффективность бизнеса. В то же время мелкие и средние игроки, напротив, с трудом справляются с бизнесом в текущих условиях. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства НКР.

Как отмечают аналитики, в отличие от спада 2014-2015 годов, коронакризис не затронул крупных игроков. «В моменте от пандемии никто из банков не пострадал, в том числе за счет более масштабных мер поддержки. В таких условиях некоторые игроки смогли даже укрепить свои позиции в системе», — добавил эксперт Михаил Доронкин.

По оценкам аналитиков, крупные банки показали в период пандемии устойчивую динамику кредитования и не ощутили оттока средств клиентов. Банки из топ-30 смогли опередить конкурентов почти по всем бизнес-показателям. Также крупные банки показали более низкую стоимость риска, по сравнению с остальными – 2,6% против 3,3% соответственно.

Эксперты отмечают, что запас капитала крупных банков позволяет им пережить кризис даже в тяжелых условиях, однако в случае начала второй волны ситуация может измениться. Так, кредитный эксперт агентства Moody’s считает, что влияние кризиса и пандемии будет болезненно даже для крупных игроков, если вторая волна приведет к значительному замедлению экономики.

В конце июля НСН писала, что банки в России стали сокращать число одобренных заявок на кредит.

