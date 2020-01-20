Экономист предсказал падение цены на нефть — несмотря на нынешний её взлёт

По словам руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, не только снижение добычи сырья в Ливии влияет на рынок нефти. В эфире НСН он назвал и иные факторы, влияющие на стоимость сырья.

«Общее напряжение на Ближнем Востоке будет, конечно, влиять на ситуацию на рынке нефти. Но помимо напряжения в зоне производства существует еще и напряжение в экономиках, которые потребляют нефть в большом объеме: экономике Европейского Союза, Северной Америки, Латинской Америки. И если оставить за скобками сделку США и Китая, то в Европейском Союзе дела обстоят не очень хорошо. У Латинской Америки тоже не блестящее состояние в экономиках. Поэтому давление на рынок нефти может оказываться и с другой стороны. В конечном итоге никто не может сказать, как он себя поведет и получится ли, что цены на нефть продолжат рост. Вероятно, что они пойдут вниз в какой-то момент», — заявил эксперт.

Однако ждать дальнейшего укрепления рубля не стоит, заверил Колташов.

«А что касается рубля, то видимо его укрепление уже прошло свой пик и дальше наступает период некоторого ослабления. Но опять же, движение рубля будет происходить в зоне вполне ожидаемых изменений, до уровня 63-64 сейчас, а дальше вряд ли выше 67-68 рублей за доллар. Даже при условии, если цены на нефть развернуться весьма основательно и пойдут вниз. То есть мы переживем коррекцию рынков», — объяснил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что цена на нефть выросла нa фоне дaнных об убийстве глaвы спецподрaзделения «Кудс» ирaнского Корпусa стрaжей революции генерaлa Кaсимa Сулеймaни. Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире НСН напомнил о влиянии геополитики на экономику, в том числе на мировые цены на нефть, и не увидел в росте мировых цен на «черное золото» ничего необычного после уничтожения американскими военными иранского генерала.

