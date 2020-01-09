Колташов: Ожидать роста мировой экономики не стоит

9 января 202020:00

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей финансовой сферы.

1

Всемирный банк дал прогноз на 2020 год

Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 года до 2,5% в 2020 году. Об этом говорится в докладе банка. В России, по прогнозу Всемирного банка, экономика вырастет до 1,6% в 2020 году.

Василий Колташов: «Этот уровень не очень высокий. И явно ниже ожиданий, которые озвучивались в первой половине 2019 года. Это говорит о том, что прошлый год закончился весьма тревожно, в частности, сложной ситуацией в Германии, у которой ВВП чуть больше одного процента, непростой ситуацией в Китае с замедлением экономики, и, самое главное, с мировыми ценами на нефть, которые взлетели и затруднили положение сразу многих стран. И в этой ситуации, конечно, ожидать какого-то большого роста, едва ли стоит. Скорее всего, прогноз замедления вполне отражает сложное положение в мировой экономике, а еще лучше это отражает само ожидание замедления. Только окажется ли оно двух с половиной процентным или же ситуация будет более сложной – вопрос на сегодня открытый. Все зависит от регуляторов, а регуляторы находятся во всеоружии и ожидают нового кризиса, или новой его волны», – говорит Василий Колташов в эфире НСН

2

В ДНР поднимут зарплаты до уровня Ростовской области

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал жителям самопровозглашенной республики постепенного повышения зарплат. По его словам, к 2022 году доходы работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также пенсии в ДНР будут такими же, как аналогичные выплаты в Ростовской области. 

Василий Колташов: «Это явный признак того, что интеграция не только идет, но и имеет определенные цели. Интеграция, естественно, в Российскую Федерацию. Это некие цели, которые состоят в том, чтобы уровень жизни в ДНР и ЛНР соответствовал российскому. И это, конечно, будет очень вызывающе смотреться на фоне ситуации на Украине, которая никак не получит лучших результатов в своей экономике и не сможет поднять уровень жизни к 2022 году», – отмечает он в беседе с НСН

3

Курортный сбор принес регионам почти один млрд рублей

С момента введения курортного сбора российские регионы заработали 864 млн рублей. Однако эксперты считают, что новый сбор мешает развитию сектора услуг.

Василий Колташов: «Это чистая правда. Туризм в России и так достаточно дорогой, следует вспомнить старую русскую поговорку, которая звучит в среднем классе, "мы не такие богатые, чтобы отдыхать в России". С другой стороны, курортный сбор – это сбор за нахождение на какой-то другой территории. То есть, по сути, это налог на наше право передвижения и проживания. Такого налога быть не должно. Он противоречит конституции. Если он с кого и может взыматься, то не с россиян», – уверяет он НСН

4

В Госдуме призвали студентов не злоупотреблять энергетиками во время сессии

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал студентов не пить энергетики во время подготовки к экзаменам начавшейся сессии. Он назвал злоупотребление подобными напитками «безобразием».

Василий Колташов: «Это предложение звучит очень странно, ведь текущие знания неважны, потому что экзамен – это некий отчет, где энергетики абсолютно необходимы, поэтому зря в Думе беспокоятся. Они бы лучше подумали о том, как изменить систему высшего образования так, чтобы студент реально учился», – выражает свое мнение Василий Колташов в интервью НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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