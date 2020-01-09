Колташов: Ожидать роста мировой экономики не стоит

Василий Колташов: «Этот уровень не очень высокий. И явно ниже ожиданий, которые озвучивались в первой половине 2019 года. Это говорит о том, что прошлый год закончился весьма тревожно, в частности, сложной ситуацией в Германии, у которой ВВП чуть больше одного процента, непростой ситуацией в Китае с замедлением экономики, и, самое главное, с мировыми ценами на нефть, которые взлетели и затруднили положение сразу многих стран. И в этой ситуации, конечно, ожидать какого-то большого роста, едва ли стоит. Скорее всего, прогноз замедления вполне отражает сложное положение в мировой экономике, а еще лучше это отражает само ожидание замедления. Только окажется ли оно двух с половиной процентным или же ситуация будет более сложной – вопрос на сегодня открытый. Все зависит от регуляторов, а регуляторы находятся во всеоружии и ожидают нового кризиса, или новой его волны», – говорит Василий Колташов в эфире НСН.

