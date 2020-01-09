Колташов: Ожидать роста мировой экономики не стоит
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей финансовой сферы.
Всемирный банк дал прогноз на 2020 год
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 года до 2,5% в 2020 году. Об этом говорится в докладе банка. В России, по прогнозу Всемирного банка, экономика вырастет до 1,6% в 2020 году.
Василий Колташов: «Этот уровень не очень высокий. И явно ниже ожиданий, которые озвучивались в первой половине 2019 года. Это говорит о том, что прошлый год закончился весьма тревожно, в частности, сложной ситуацией в Германии, у которой ВВП чуть больше одного процента, непростой ситуацией в Китае с замедлением экономики, и, самое главное, с мировыми ценами на нефть, которые взлетели и затруднили положение сразу многих стран. И в этой ситуации, конечно, ожидать какого-то большого роста, едва ли стоит. Скорее всего, прогноз замедления вполне отражает сложное положение в мировой экономике, а еще лучше это отражает само ожидание замедления. Только окажется ли оно двух с половиной процентным или же ситуация будет более сложной – вопрос на сегодня открытый. Все зависит от регуляторов, а регуляторы находятся во всеоружии и ожидают нового кризиса, или новой его волны», – говорит Василий Колташов в эфире НСН.
В ДНР поднимут зарплаты до уровня Ростовской области
Глава ДНР Денис Пушилин пообещал жителям самопровозглашенной республики постепенного повышения зарплат. По его словам, к 2022 году доходы работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также пенсии в ДНР будут такими же, как аналогичные выплаты в Ростовской области.
Василий Колташов: «Это явный признак того, что интеграция не только идет, но и имеет определенные цели. Интеграция, естественно, в Российскую Федерацию. Это некие цели, которые состоят в том, чтобы уровень жизни в ДНР и ЛНР соответствовал российскому. И это, конечно, будет очень вызывающе смотреться на фоне ситуации на Украине, которая никак не получит лучших результатов в своей экономике и не сможет поднять уровень жизни к 2022 году», – отмечает он в беседе с НСН.
Курортный сбор принес регионам почти один млрд рублей
С момента введения курортного сбора российские регионы заработали 864 млн рублей. Однако эксперты считают, что новый сбор мешает развитию сектора услуг.
Василий Колташов: «Это чистая правда. Туризм в России и так достаточно дорогой, следует вспомнить старую русскую поговорку, которая звучит в среднем классе, "мы не такие богатые, чтобы отдыхать в России". С другой стороны, курортный сбор – это сбор за нахождение на какой-то другой территории. То есть, по сути, это налог на наше право передвижения и проживания. Такого налога быть не должно. Он противоречит конституции. Если он с кого и может взыматься, то не с россиян», – уверяет он НСН.
В Госдуме призвали студентов не злоупотреблять энергетиками во время сессии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал студентов не пить энергетики во время подготовки к экзаменам начавшейся сессии. Он назвал злоупотребление подобными напитками «безобразием».
Василий Колташов: «Это предложение звучит очень странно, ведь текущие знания неважны, потому что экзамен – это некий отчет, где энергетики абсолютно необходимы, поэтому зря в Думе беспокоятся. Они бы лучше подумали о том, как изменить систему высшего образования так, чтобы студент реально учился», – выражает свое мнение Василий Колташов в интервью НСН.
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