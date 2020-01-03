В «Роснефти» рассказали о мировых ценах на нефть

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире НСН напомнил о влиянии геополитики на экономику, в том числе на мировые цены на нефть, и не увидел в росте мировых цен на «черное золото» ничего необычного после уничтожения американскими военными иранского генерала Кaсимa Сулеймaни.

«Есть геополитический, политический фактор в текущей цене на нефть. Но комментировать спекулятивный рост цен не имеет смыла. Найдутся другие - новые - факторы влияния на мировые цены на нефть», - заявил эксперт.

Ранее Каринэ Геворгян в эфире НСН проанализировала реакцию США на атаки дронами предприятий саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в районе месторождений Абкайк и Хураис, в причастности к которым обвинили Иран.

