РАН: Голод «библейского масштаба» России не грозит
Влияние пандемии коронавируса на продовольственное снабжение во всём мире уже ощущается, но пока не приобретает мировой масштаб, заявил в беседе с НСН учёный из Института экономики РАН.
Массового голода из-за ситуации с коронавирусом в мире сейчас нет, однако без принятия ряда мер сейчас уже через несколько месяцев человечество может столкнуться с голодом «поистине библейского масштаба», заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Выступая на вирутальном заседании Совбеза ООН, он призвал не допустить перебои с финансированием и торговлей. По оценке Бизли, при негативном сценарии развития событий к 821 миллиону хронически недоедающих в мире могут добавиться ещё 265 миллионов человек, которые окажутся на грани голодания, передаёт ТАСС. С голодом могут столкнуться 30 стран, предупредил представитель Всемирной продовольственной программы.
В отдельных регионах мира и по сей день бывают ситуации, близкие к массовому голоду — особенно там, где случаются природные катастрофы и войны, рассказал в беседе с НСН заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин. Глобальных проблем пока не возникало и, трудности из-за «коронавирусных ограничений» также, вероятно, не приобретут мировой масштаб, отметил он.
«Коронавирус, действительно, сильно нарушил все производственные, торговые и логистические цепочки. Согласованные контракты по поставке зерна и других товаров сейчас не выполняются, потому что из-за коронавируса не работают порты, транспорт и так далее. Нарушения в мировом продовольственном снабжении уже есть. Кроме того, сейчас во многих странах ведутся весенние полевые работы, и уже были проблемы с доставкой посевного материала, удобрений из-за коронавируса. Если учесть, что сейчас коронавирус переходит в Африку, где всегда была достаточно сложная ситуация с продовольствием, и ещё не ушёл из Азии, где тоже были проблемы, то это тоже повлияло на работу и может, соответственно, повлиять и на урожай. Если мы берём Европу, то сейчас, когда в той же Германии уже надо было убирать некоторые сельскохозяйственные культуры — клубнику, спаржу, из-за коронавируса не приезжали мигранты, которые всё это собирали. Урожай пропадал, и та же Германия была вынуждена пойти на определённое ослабление карантина, чтобы завезти рабочих из Восточной Европы на уборку. Так что определённые трудности могут возникнуть, причем довольно большие. Но сказать, что весь мир резко окажется в ситуации голода, вряд ли можно. В некоторых районах это, безусловно, может случиться, но основные страны ведут сельскохозяйственные работы даже в условиях карантина», - рассказал Фрумкин.
По словам эксперта, в России посевные работы уже идут, и кое-где уже даже почти закончились. Нехватки основных продуктов питания в нашей стране возникнуть не должно, уверен он.
«По тому же зерну у нас есть переходящие запасы, сейчас ввели ограничения на экспорт зерна. Так что этот базовый товар, от которого зависит и снабжение населения, и животноводство, есть. Насколько я знаю, и основные наши агрокомплексы, обеспечивающие производство свинины и курятины, работают нормально. По сахару у нас в прошлом году было перепроизводство, так что определённый запас думаю, сохранился. Могут возникнуть проблемы в связи с тем, что границы закрыты, и на уборку овощей и фруктов не приедут граждане из стран СНГ. Но в принципе пока не явных признаков, что производство базовых продуктов уменьшится. Сельскохозяйственное производство достаточно устойчиво, тем более что в сельском хозяйстве нет таких сильных ограничений по самоизоляции, как на заводах и в больших городах. Места много, людей относительно мало. Те, кто проживают в сельской местности, находятся в более безопасной ситуации. Но как пойдёт эта эпидемия, (неизвестно — прим. НСН)», - отметил Фрумкин.
Как сообщали СМИ, недавно крупнейшие поставщики продуктов питания предупредили о росте цен на 5-20% из-за ослабления курса рубля. Власти РФ также допускают постепенный рост цен на импортные продукты.
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