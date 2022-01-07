Экономист отрезвил: Роста зарплат и пенсий в России не будет

Увеличение пенсий в России зависит не от экономики, а от повышения зарплат в стране. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru.

«Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий», — считает парламентарий.