Экономист отрезвил: Роста зарплат и пенсий в России не будет
В ближайшее время зарплаты в России, и, соответственно, пенсии не вырастут, рассказал заслуженный экономист России «Радиоточке НСН».
Увеличение пенсий в России зависит не от экономики, а от повышения зарплат в стране. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru.
«Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий», — считает парламентарий.
Заслуженный экономист России, экс-депутат Госдумы Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» развеял надежды на то, что в стране могут увеличить зарплаты и, соответственно, пенсии.
«Дело в том, что повышение заработной платы может быть только по двум причинам: из-за повышения производительности труда и роста экономики, чего, к сожалению, не наблюдается, или из-за принятия соответствующих законов, которые регулируют стоимость оплаты труда. В частности, стоимость трудового часа. Переход на минимальную почасовую оплату мог бы решить вопрос повышения заработной платы», - убежден эксперт.
Однако, считает Сергей Калашников, Россия не перейдет на почасовую оплату труда.
«Этого не случится. Нужно повышать заработную плату бюджетникам, а бюджет к таким тратам, скажем так, не готов и правительство не готово. Совершенно правильный тезис о том, что солидарная система зависит от уровня заработной платы, но он не будет реализован. Не будет повышения заработной платы», - заявил заслуженный экономист России.
Ранее сообщалось, что сфера финансов и страхования стала в уходящем году лидером по росту зарплат среди всех отраслей российской экономики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоговый отчет по рынку труда сервиса «Работа.ру» и компании «СберИндекс».
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