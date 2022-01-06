Зюганов посоветовал Путину и Мишустину задуматься, глядя на Казахстан

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале призвал президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина внимательней посмотреть на ситуацию в Казахстане и задуматься.

В Казахстане продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный газ

По мнению политика, волнения в Казахстане были спровоцированы правительством, а недовольство граждан связано с ростом цен и низкими зарплатами.

«Есть над чем задуматься Путину и Мишустину. В России цены тоже зашкаливают, а реальная продовольственная инфляция подбирается к 20%. К таким последствиям приводит именно олигархическая вольница», - подчеркнул глава КПРФ.

Ранее в Казахстане вспыхнули протесты против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих и мирные акции переросли в беспорядки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения на всей территории страны, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:КазахстанРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГеннадий Зюганов
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