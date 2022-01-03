«Год курьера»: Основатель SuperJob рассказал, у кого вырастут зарплаты в 2022 году
Профессия бухгалтера исчезнет в ближайшие десять лет, в зоне риска также курьеры, таксисты и учителя иностранных языков, рассказал НСН Алексей Захаров.
Президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о самых востребованных профессиях 2022 года и специальностях, которые скоро исчезнут.
«Наибольшим спросом в 2022 году будут пользоваться продавцы и курьеры. Рост зарплат ожидается во всех отраслях, но не для всех. Традиционно, опережающими темпами будет расти IT-сфера, эта тенденция продолжается. Кроме того, у нас достаточно большой недостаток неквалифицированного персонала в новых отраслях - те самые курьеры, за них идет борьба, и зарплаты у них тоже вырастут опережающими темпами. Поскольку у нас продолжается история с коронавирусом, продолжается и рост в фармацевтике, медицине, там зарплаты вырастут практически для всех», - рассказал Захаров.
При этом он отметил, что через несколько лет курьеров заменят роботы, а также исчезнет профессия бухгалтера, благодаря которой в 1991 году появился одноименный хит группы «Комбинация».
«В ближайшие десять лет точно исчезнут бухгалтеры, может быть даже, главные бухгалтеры, потому что государство все переводит на цифру, а бухгалтерия – это фискальная история. Те же самые курьеры начнут сокращаться, потому что роботизируется история. Таксисты и водители также в зоне риска, учителя иностранных языков. У нас с вами в кармане коробочка, которая переводит сотни иностранных языков сильно лучше, чем один обычный человек может выучить за всю жизнь», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Согласно исследованию сервиса HeadHunter, в число самых востребованных профессий 2021 года попали водители, менеджеры по продажам и бухгалтеры. При этом меньше всего вакансий предлагалось юристам, системным администраторам и курьерам.
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