«Год курьера»: Основатель SuperJob рассказал, у кого вырастут зарплаты в 2022 году

При этом он отметил, что через несколько лет курьеров заменят роботы, а также исчезнет профессия бухгалтера, благодаря которой в 1991 году появился одноименный хит группы «Комбинация».

«В ближайшие десять лет точно исчезнут бухгалтеры, может быть даже, главные бухгалтеры, потому что государство все переводит на цифру, а бухгалтерия – это фискальная история. Те же самые курьеры начнут сокращаться, потому что роботизируется история. Таксисты и водители также в зоне риска, учителя иностранных языков. У нас с вами в кармане коробочка, которая переводит сотни иностранных языков сильно лучше, чем один обычный человек может выучить за всю жизнь», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Согласно исследованию сервиса HeadHunter, в число самых востребованных профессий 2021 года попали водители, менеджеры по продажам и бухгалтеры. При этом меньше всего вакансий предлагалось юристам, системным администраторам и курьерам.

