Эксперты перечислили отрасли-лидеры по росту зарплат в России

Сфера финансов и страхования стала в уходящем году лидером по росту зарплат среди всех отраслей российской экономики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоговый отчет по рынку труда сервиса «Работа.ру» и компании «СберИндекс».

Названы российские компании-лидеры по уровню среднемесячной зарплаты

Отмечается, что в 2021 году зарплаты в этом секторе увеличились на 17,7%. Второй в рейтинге стала отрасль ИT и связи, где зарплаты прибавили 16,7%.

Одним из лидеров по росту оплаты труда также стал строительный сектор, работники которого в уходящем году стали получать на 12,9% больше. Вместе с тем эксперты заметили признаки начала замедления роста зарплат в этой отрасли из-за постепенного восстановления предложения и стабилизации спроса на трудовые ресурсы.

По данным отчета сервисов, рост выплат заметно ускорился к концу года. Так, в ноябре номинальный фонд оплаты труда увеличился на 14,8%, а медианная зарплата выросла до 36 644 рублей (+10,2% по сравнению с 2020 годом).

Эксперты отмечают, что в целом фонд оплаты труда полностью восстановился после пандемии, а предложение от работодателей в 2021 году выросло на 29%. Тем не менее, специалисты предсказывают «кадровый голод» в 2022 году в сфере строительства, IT, массовых специальностях (водители, продавцы, комплектовщики).

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