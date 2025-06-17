Потребители и предприниматели не испугаются высокого показателя курса доллара, так как экономический рост компенсирует все временные потери. Об этом заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил в интервью ТАСС, что приемлемый курс доллара для бизнеса должен быть в районе 90-100 рублей. По его словам, тогда станет проще развиваться компаниям, а бюджет наполнится налоговыми поступлениями. Официальный курс валют на 16 июня от Центробанка составил 78,5 рублей за доллар. Эксперт подтвердил, что этот показатель очень неприятен для российской экономики.