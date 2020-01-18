Экономист объяснил, почему России не грозит Великая депрессия
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН назвал государства, где может возникнуть новая Великая депрессия.
Директор-рaспорядитель Междунaродного вaлютного фондa (МВФ) Кристалинa Георгиевa предскaзaлa, что рост нерaвенствa приведет к новой Великой депрессии. Об этом сообщaет издaние The Guardian.
Выступaя в Институте мировой экономики Петерсонa, Георгиевa отметилa, что нa фоне сокрaщения нерaвенствa между стрaнaми, нaблюдaвшегося в последние 20 лет, зaметно выросло нерaвенство между рaзличными группaми нaселения. Онa привелa в пример ситуaцию в Великобритaнии, где 10 процентов жителей стрaны контролируют богaтствa, сопостaвимые с суммaрным имуществом беднейшей половины нaселения.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН пояснил, почему всему миру не грозит Великая депрессия.
«Да, диспропорция в доходах, расслоение население колоссальное, но Великой депрессии не возникает, потому что все регуляторы понимают: если они будут бездействовать в ситуации угрозы или реального падения рынков, наступит экономический крах. Полная ясность этого понимания заставляет их регулировать экономику. Великая депрессия в 30-е годы ХХ века оказалась настолько страшной, потому что ей не было оказано никакого серьезного сопротивления. Никакого серьезного регулирования не существовало, если не считать регулирования таможенных пошлин и раздачи денег крупным производственным компаниям в США. Великой депрессии, включая 2008 год, не возникало из-за постоянных вмешательств экономических регуляторов», - отметил экономист.
По его мнению, депрессия в экономике угрожает государствам, которые пошли по пути сокращения социальных программ. Россия, считает экономист, к ним не относится.
«Изменить ситуацию можно только если те, кто находится в базисе экономике – основная масса трудящихся – начнут жить лучше. Но повысить уровень жизни в США, странах Западной Европы, Великобритании очень сложно, потому что, если считать только номинально и не учитывать дороговизну жизни в этих государствах, он уже очень высок по сравнению с уровнем жизни в других странах. Этим можно объяснить опасения главы МВФ. И Западу вряд ли удастся в ближайшее время выбраться с этого пути. Потому что этот путь связан с ликвидацией социальной системы. А в странах Евразии ситуация другая. В России мы видим попытки социальных реформ, которые должны снизить диспропорции в доходах и простимулировать спрос со стороны основной массы населения. Таким образом, обеспечивается экономический рост и защита россиян от угрозы явной открытой депрессии. Думаю, что одни зоны мира будут преодолевать угрозу новой Великой депрессии успешно, а другие будут в ней жить», - заявил Василий Колташов.
Ранее директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН напомнил о необходимости социального выравнивания налоговой нагрузки на бедных и богатых. Экономист считает, что добиться этого возможно, введя налоги на личные доходы и бедных, и богатых россиян.
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