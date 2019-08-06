Экономист: Никакие падения цен на нефть России не страшны

Падение цен на нефть нанесло наиболее заметный ущерб экономическому росту России в период с 2014 по 2018 год. Об этом заявили специалисты Международного валютного фонда (МВФ). Негативный эффект на рост российского ВВП за указанные четыре года составил в среднем около 0,65 п.п. При этом ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российской экономике аналитики оценили в 0,2 п.п.

Совершенно очевидно, что российская экономика так и не слезла с нефтяной иглы, отметил в эфире НСН доктор экономических наук, Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров. Но сложившаяся ситуация угроз стабильности не несет, добавил он.

«У нас расчет ведется исходя из той нормы, которая была взята до 2014 года, так называемое бюджетное правило и расчет наполнения бюджета. Начиная с 2014 года по нынешний день, цена нефти превышает примерно миллиона на три тот норматив, который был заложен в бюджетное правило для обеспечения доходности нашего бюджета с тем, чтобы выполнять социальные и прочие обязательства перед страной со стороны правительства и министерства финансов в первую очередь. Исходя из этого, можно сказать, что состояние дел у нас достаточно стабильное на настоящий момент, не говоря о том, что у нас постоянно накапливается запас, который гарантирует в Фонде национального благосостояния стабильность на критический момент», — сказал экономист.