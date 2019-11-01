Шесть миллиардов и запонки от полкана ФСБ

О согласии обвиняемого в мошенничестве и получении взяток полковника ФСБ Кирилла Черкалина передать в доход государства часть колоссальных средств, изъятых при обыске у него и его соучастников, заявил в суде его адвокат. Общий объем этих средств в российской и иностранных валютах составляет по текущему курсу около 6 миллиардов 100 миллионов рублей. Как обтекаемо выразился адвокат Черкалина, эти средства его подзащитный получил «из не предусмотренных законом источников». Полковник также согласен с изъятием в доход государства автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. «Остальные требования ответчик не признает», - сказал адвокат. Напомним, что изъятое при обысках по делу Черкалина оценивалось в 12 миллиардов рублей. В августе Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина, в том числе пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков, 14 нежилых помещений и двух автомобилей, а также 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро наличными. Для простого полковника – невиданное богатство. Но не для Черкалина.

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин возглавлял отдел в Управлении «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, и по долгу службы осуществлял в том числе и надзор за банковской деятельностью. А в этой сфере за последние несколько лет рухнуло более ста банков с дырами в капиталах на десятки миллиардов рублей. А были и куда большие, например «Югра» с дырой примерно в 100 млрд. Стоит ли удивляться, что бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин после своего ареста дал показания против Черкалина. Как сообщал РБК, бывший банкир рассказал, что Черкалин за деньги решал вопросы по уголовным делам в отношении структур и лиц, связанных с Хотиным. Показания Хотина наряду с уже имевшимися в Управлении собственной безопасности материалами на Черкалина и привели к задержанию и последующему аресту полковника-миллиардера.

По ходу расследования в отношении Черкалина выяснялись все новые потрясающие воображение подробности. Чувство вседозволенности и безнаказанности, по всей видимости, было столь велико, что для получения взяток, процесса, поставленного на регулярную основу, он даже не трудился далеко отлучаться от места работы на Лубянской площади. Представитель одного из банков передавал полковнику ежемесячно по 50 тысяч долларов «за общее покровительство» в кафе неподалеку, - писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. Когда же банку по-настоящему потребовалась помощь, Черкалин выторговал еще и премию в 100 тысяч долларов.

Не удивительно, что запонки не жалко. А, может, и шесть миллиардов не последние?

