Финансист: Стоимость рубля лучше определит рынок, а не ЦБ

Думские комитеты по финансовому рынку и по экономической политике подготовили для Центробанка РФ заключения в рамках проекта документа о направлениях денежно-кредитной политики на 2019, 2020 и 2021 годы, сообщает сайт нижней палаты Федерального Собрания РФ.

В документе депутаты предлагают отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН отметил, что подобные меры только осложнят финансовые операции в стране, не дав положительного эффекта для простых россиян.

«Вернуть бивалютный коридор, а не оставаться в свободном рыночном регулировании – это означает, что ЦБ РФ определит этот коридор, например, от 50 до 51 рубля за доллар. То есть цену валюты станет определять Центробанк, но не с точностью до копейки, как в советские времена, а в пределах какого-то коридора. Это не совсем рационально, потому что рынок привык уже к какому-то стабильному урегулированию. А рынок себя уже уравновесил, рубль стоит столько сколько примерно должен стоить.

Валютный контроль в принципе в какой-то степени был и есть – у нас всегда эти операции отслеживаются, создаются паспорта сделок. Поэтому какие новые дополнения пытаются вводить не совсем понятно. Усиливать контроль смысла нет, он и так значительный, а дальнейшие усиление осложнит наши отношения с иностранными коллегами. Я не вижу смысла в этом предложении», - отметил финансист.

Отказ от рыночных рычагов в валютной сфере не улучшит благосостояния россиян, убеждён собеседник НСН.