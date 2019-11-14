Финансист: Стоимость рубля лучше определит рынок, а не ЦБ
Независимый финансовый эксперт в эфире НСН рассказал о бесполезности идеи депутатов Госдумы ввести валютный контроль в стране.
Думские комитеты по финансовому рынку и по экономической политике подготовили для Центробанка РФ заключения в рамках проекта документа о направлениях денежно-кредитной политики на 2019, 2020 и 2021 годы, сообщает сайт нижней палаты Федерального Собрания РФ.
В документе депутаты предлагают отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН отметил, что подобные меры только осложнят финансовые операции в стране, не дав положительного эффекта для простых россиян.
«Вернуть бивалютный коридор, а не оставаться в свободном рыночном регулировании – это означает, что ЦБ РФ определит этот коридор, например, от 50 до 51 рубля за доллар. То есть цену валюты станет определять Центробанк, но не с точностью до копейки, как в советские времена, а в пределах какого-то коридора. Это не совсем рационально, потому что рынок привык уже к какому-то стабильному урегулированию. А рынок себя уже уравновесил, рубль стоит столько сколько примерно должен стоить.
Валютный контроль в принципе в какой-то степени был и есть – у нас всегда эти операции отслеживаются, создаются паспорта сделок. Поэтому какие новые дополнения пытаются вводить не совсем понятно. Усиливать контроль смысла нет, он и так значительный, а дальнейшие усиление осложнит наши отношения с иностранными коллегами. Я не вижу смысла в этом предложении», - отметил финансист.
Отказ от рыночных рычагов в валютной сфере не улучшит благосостояния россиян, убеждён собеседник НСН.
«Плюсов для нас никаких не будет, поскольку бивалютный коридор, который может прийти на смену рыночному урегулированию, Центробанк может изменить в любой момент по своему усмотрению. Этот коридор можно двигать как вверх, так и вниз. Мы не можем рассчитывать, что валюта будет оставаться в одном коридоре долго. И с нами советоваться не будут. Непредсказуемость есть всегда. Просто она может быть либо рыночной, которую мы сможем понимать, оценивать риски, худо-бедно предсказать, либо это будет в приказном порядке решать ЦБ. Словом, идеальных решений в этом деле нет», - заключил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако сейчас она вынуждена себя обезопасить. Американскую валюту давно обвиняют в попытках воздействовать на страны в политических играх.
Экономист Денис Ракша тогда в беседе с НСН заверил, что о полном отказе от доллара речи не идет. Постепенный отказ от сделок в долларах он объяснил санкциями в адрес России, которые зачастую могут сорвать проведение платежей через американские банки.
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