Экономист назвал сроки деноминации рубля

«Обнуление курса рубля – вопрос только темпов и масштабов. Деноминация будет, думаю, за горизонтом 2021 года, может быть, в 2022 году, когда мы по курсу улетим за 100 рублей за доллар», - предположил он.

Ранее о возможности деноминации с коэффициентом 1:100 из-за большого объёма наличных денег в обороте говорил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», известный аналитик Александр Разуваев. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, однако, подчеркнула, что такая возможность сейчас даже не обсуждается.

Жуковский во время выступления в пресс-центре НСН посоветовал покупать валюту на уровне 68-70 рублей за доллар. Он убеждён, что в перспективе ближайших лет рубль значительно ослабеет. Вместе с тем, продолжит дорожать золото, прогнозирует экономист.

«Думаю, что 67-68 рублей за доллар – это тот самый уровень ,который мы больше с вами не увидим на горизонте ближайших лет. Потенциально может быть скачок до 67,5 рубля за доллар. Крепче – я не верю, даже за счёт спекулятивного пузыря на нефтяном рынке. Сейчас идёт вакханалия в денежно-кредитной политике крупнейших центробанков мира. Интенсивность работы печатных станков в Европе, в Америке, Китае, Японии небывалая – такой не было за всю историю. Сейчас скупают всё, что не прибито гвоздями – гособлигации, ценные бумаги, и уже рефинансирование ипотечных ценных бумаг, и потребительских кредитов… Надувание пузыря идёт. На этом фоне скачок цен на золото был неизбежен. Я говорил, что если мы увидим золото на отметке в $1720 за тройскую унцию, то вторая цель - это $1930, максимумы с 2011 года. А дальше при пробое полёт свободный, на $2200-2300 за тройскую унцию», - отметил Жуковский.

В понедельник утром золото подорожало до $1929,55 за тройскую унцию, свидетельствовали данные торгов на товарной бирже Comex.

