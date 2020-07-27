Цены на золото продолжают бить рекорды
Цена на золото в понедельник утром выросла на 0,8% относительно уровня закрытия предыдущей сессии, до 1912 доллара за тройскую унцию, свидетельствуют данные товарной биржи Comex. Это новый максимум с 2011 года.
Как отмечает «Прайм», на этой отметке котировки не остановились. Сейчас августовские фьючерсы доросли уже до 1929,55 доллара за тройскую унцию. Дорожает и серебро - до 24,305 доллара за унцию.
Золото растёт в цене пятый месяц подряд. Сейчас тенденцию поддерживает обострение отношений между Китаем и США: принимающие стороны закрыли по одному консульству.
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