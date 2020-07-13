Глава ЦБ отвергла возможность деноминации рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не подтвердила вероятность проведения деноминации рубля. Выступая в Совете Федерации, она подчеркнула, что регулятор даже не обсуждает такую возможность.
По словам Набиуллиной, в России всё хорошо как с номиналами банкнот, так и с их набором, поэтому нет никакого повода что-либо менять. Глава ЦБ также подчеркнула, что граждане всегда могут воспользоваться и наличными, и своими вкладами в кредитных организациях.
Как отмечает РЕН ТВ, ранее глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выдвинул инициативу о сокращении номинала отечественной валюты в 100 раз. Большинство экспертов не нашли серьёзного смысла в этой операции.
Деноминация рубля в последний раз была проведена в кризисном 1998 году, когда с банкнот убрали три нуля.
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